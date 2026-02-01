Afyonkarahisar’da 4 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezine bağlı Işıklar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı yağmur nedeniyle görüş mesafesinin düşmesinden kaynaklı meydana gelen trafik kazasında 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada Ş.S., M.S. ve M.C., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA