Zıpkınla balık avlamak isterken falezlerden düştü

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Atatürk Parkı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zıpkınla balık tutmak için yaklaşık 35 metrelik falezlerden aşağıya inmek isteyen Yıldıray A. (46) dengesini kaybederek düştü. Dik patikadan yuvarlanan ve yaklaşık 5 metrelik kayalık alandan aşağıya düşen Yıldıray A., cep telefonu ile arkadaşını aradı. Bulunduğu konumu tarif eden ve konumunu gönderen Yıldıray A. arkadaşından yardım istedi.

KURTARILDI

112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan arkadaşının ihbarı ile olay yerine itfaiye, polis, deniz polisi, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler ip yardımıyla falezlerden patika alana indi. Kayalık alanda yaralı şekilde kurtarılmayı bekleyen Yıldıray A.’nın yanına ulaşan ekipler ilk olarak sağlık durumunu kontrol etti.

Bacağında kırıklar olduğu tespit edilen Yıldıray A. itfaiye ekipleri tarafından iple sedyeye sabitlendikten sonra Falez bandında SUB yapan vatandaşlarında yardımıyla Deniz Polisi’ne teslim edildi. Botla Kaleiçi Yatlimanı’na getirilen Yıldıray A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır