Zirai don Adıyaman'ı da vurdu! Hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Türkiye’nin birçok ilinde etkili olan zirai donun vurduğu illerden birisi olan Adıyaman’da Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı 147 kişiden oluşan 49 ekip sahada hasar tespit çalışmasını yapıyor. 12 Nisan tarihinde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte zirai don olayı Gölbaşı, Tut, Çelikhan, Sincik, Besni ilçelerinin neredeyse tamamında, Kahta ve Gerger ilçelerinde ise bölgesel olarak etkili oldu. Adıyaman’da badem, Trabzon hurması, dut, Antep fıstığı, ceviz, kiraz, üzüm başta olmak üzere meyve bahçeleri ve ekinler zarar gördü.

Ürünleri zarar gören binlerce üretici, hasar tespit ihbarı için Tarım ve Orman Müdürlüklerine ve ziraat odası başkanlıklarına dilekçe veriyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır