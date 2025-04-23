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Zirai don nedir, nasıl oluşur? Zirai don neden olur?

Bir doğa olayı olan don, hava sıcaklığında ani bir düşüş meydana gelmesinden kaynaklı olarak gerçekleşir. Bu düşüş ile birlikte buz tutan sular don olarak isimlendirilmiştir. Eş sesli bir kelime olan don kelimesi cümle içinde nasıl kullanıldığına bağlı olarak hangi anlamda kullanıldığı anlaşılan bir kelimedir.

Zirai don nedir, nasıl oluşur? Zirai don neden olur?
Ferhan Petek

Hava sıcaklığının sıfır dereceye ya da sıfır dereceden de daha düşük derecelere düşmesi sonucunda meydana gelen durum don olarak isimlendirilmiştir. Su bu durumda buz haline dönüşür ve don oluşmuş olur. Mecazen de kullanılabilen bu kelimenin türevleri de bulunur.

Zirai don nedir? Zirai don nasıl oluşur?

En basit tanımı ile hava sıcaklığının sıfır dereceye ya da daha altına düşmesi sonucunda bitkilerin hasar görmesine neden olan hava olayı zirai don olarak adlandırılır. Hava sıcaklığı düştüğünde bitkiler zarar görüyorsa zirai don yaşanmış demektir.

Genel olarak ilkbahar ve son bahar aylarında çok daha fazla meydana gelen ve görülen don olayı kış aylarında da ülkenin bazı bölgelerinde meydana gelerek tarım üretimini sekteye uğratabilir ve ürünlere zarar verebilir.

Zirai don neden olur?

Zira don olayı bitkilere olumsuz etki eden bir durumdur. Bitkilerin gelişme evrelerine ve türlerine bağlı olarak etki gösteren don olayı farklı derecelerde farklı ürünlere zarar verebilir. Özellikle ürünlerin çiçeklenme dönemlerinde oluşursa meyvelerin meydana gelmesi çok ciddi oranlarda düşer.

Hasat dönemine yakın bir süreçte oluşan don, ürünlerin kalitelerini ve pazardaki değerlerine de zarar verebilir. Genç olan sürgünler ve yapraklar da dondan etkilenir ve bitki gelişimi olumsuz olarak etkilenir.

Tarımsal anlamda ciddi hasarlara ve özellikle ekonomisi tarıma dayalı ülkelerde ekonomik zararlara neden olabilen zirai don, hava sıcaklığı sıfır derecenin altında düşer düşmez meydana gelebilir. Farklı bitkiler bu düşüşten farklı derecelerde etkilenebilir. Sıcaklık çok ani düştüğü için zirai don riski de artar. Erken uyarı sistemleri ve hava tahminlerinin takip edilmesi de bu duruma engel olamayabilir.

Kaç derecede zirai don olur?

Zirai donun oluşması için hava sıcaklığını sıfır dereceye ya da daha altına düşmesi gerekir. Bazı bitkiler düşük sıcaklıklara rağmen hayatta kalmayı başarabilirken bazıları hava sıcaklığı sıfır dereceye düştüğü anda zarar görebilir. Bu zirai don olayının en çok etkilendiği tarım ürünlerinden fazları şunlardır:

  • Elma, şeftali, armut, kiraz gibi meyve ağaçları
  • Biber, domates, kabak gibi hassas sebzeler
  • Pamuk, ayçiçeği mısır gibi tarla bitkileri
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don
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