Zirvede yine o il var! Termometre çatlatan soğuk rekor üstüne rekor kırıyor

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan yağışlı hava doğuda soğuk yüzünü iyiden iyiye gösterdi.

Meteoroloji verilerine göre ülkemizde 28.12.2025 saat 18:00 ile 29.12.2025 06:00 arasında termometreler;

Ardahan’ın Göle ilçesinde -25,

Erzurum’un Karaçoban’ın ilçesinde -25 Erzurum’un Tekman ilçesinde -24.2,

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde -23.4, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde -22.5, Ağrı’nın Tutak ilçesinde -20.7,

Rize’nin İkizdere ilçesinde -21.5, ve

Van’ın Gevaş ilçesinde -20’yi gösterdi.

CAMLAR BUZ KESTİ

Ardahan’da gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyi gördü. Soğuk havanın etkisiyle araçlar ve iş yeri camları buz kesti. Bölgede en düşük sıcaklık ise Göle ilçesinde eksi 25 derece olarak ölçüldü.

"BAHARI BEKLİYORUZ"

Dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediğini söyleyen Muhammet Kara, "Ardahan’da dondurucu soğuklar başladı. İşyerlerinin camları buzla kaplandı. Yaşam zorlaştı ve yollar kağandı. Bir an önce baharın gelmesini bekliyoruz" dedi.

Termometreler Ardahan'da sıfırın altında 17,8, Göle’de 25, Çıldır'da 18,8, Posof'ta 12, Damal'da 17 ve Hanak'ta 16,8 dereceyi gösterdi.

ERZURUM'DA KAR KALINLIĞI 90 SANTİME ULAŞTI

Kar yağışı Erzurum'da dün öğle saatlerinde başladı. Gün boyu etkili olan yağış gece geç saatlere kadar aralıklarla sürdü. Yoğun yağış nedeniyle Erzurum'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Yağışın ardından Palandöken Kayak Merkezi'ndeki kar kalınlığı 90 santimetreye, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 60 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı sonrası Erzurum, soğuk havanın etkisi altına girdi.