Ziyanlar’da dere taştı, tarım arazileri zarar gördü

Taşkın nedeniyle tarım arazilerinin zarar gördüğü, dere kenarındaki telefon direkleri ile yer altından geçen kabloların da açığa çıktığı bildirildi.

Sarıgöl Ziyanlar Mahallesi’nde etkili olan yağışlar sonrası tarım alanlarının içinden geçen Ağıllı Deresi’nde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte geçmiş yıllarda yapılan bentler yıkıldı. Setlerin zarar görmesi sonucu dere yatağında taşkın meydana gelirken, çevredeki tarım arazilerinde hasar oluştu.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Gencer, yaşanan durumun ciddi mağduriyete yol açtığını belirterek, "Son yağışlar dere içindeki bentleri yıkınca başta benim tarlam olmak üzere birçok arazi zarar gördü. Kablolar ve yer altından geçen borular yüzeye çıktı. Belediye kepçe gönderdi ancak yapılan müdahale yeterli olmadı. Sorunumuzla DSİ’nin ya da yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz. Çaresiz kaldık" dedi.

Mahalle halkı, muhtemel yeni yağışlarda daha büyük zararların yaşanmaması için dere yatağında kalıcı önlem alınmasını talep ederken, yetkililerden acil çözüm beklediklerini ifade etti.

