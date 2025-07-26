Zonguldak Alaplı'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Sabırlı köyü kırsalında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesinin ardından bölgeye Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri ile Alaplı ve Ereğli Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı arazözler sevk edildi.

Yangına müdahale çalışmalarına çevre köylerden yaklaşık 500 vatandaş da katıldı.

6 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramasını önlemek için yoğun mücadele verirken, jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve ulaşımı koordine etti.

Uzun uğraşların ardından yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 6 hektarlık alanın zarar gördüğü tespit edildi. Yangında bazı fındık tarlalarının da yandığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır