Zonguldak-Ankara yolunda trafik kilitlendi

Bolu genelinde hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı, ana arterlerde ulaşımı aksatmaya devam ediyor. Zonguldak-Ankara D-750 kara yolunun Yeniçağa ile Mengen ilçeleri arasındaki kesiminde, kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle İstanbul istikametine seyir halinde olan araçlar, yoğun kar birikintisi ve kayganlaşan zemin nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Bölgede trafiğin kilitlenmesi üzerine uzun araç kuyrukları oluştu. Kar yağışının aralıksız devam ettiği güzergahta, Karayolları ekipleri yolu açık tutmak için çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır