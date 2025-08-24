HABER

Zonguldak Defterdarlığından mekanlara denetim

Zonguldak Defterdarlığı gece kulübü, otel ve restoranlarda denetimlerde bulundu.

Zonguldak Defterdarlığı denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, dün akşam saatlerinde Çaycuma ve Filyos beldesinde gece kulübü, otel ve restoranlarda denetimlerde bulundu.
Defterdar Recep Serdar yönetimindeki ekipler denetimlerde belge düzenine uyum sağlanıp sağlanmadığı, otomasyon sistemlerinin entegrasyonu ve kontrolü, KDV oranlarının doğruluğu, başkalarına ait banka hesaplarının ve pos cihazlarının kullanımı, uygun ökc kullanımı, müşteri listeleri konusunda denetimler yaptı,
Denetimlerde kurallara uymayan kişiler cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Zonguldak Defterdarlığından mekanlara denetim 1

Zonguldak Defterdarlığından mekanlara denetim 2
(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

