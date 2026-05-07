Zonguldak Ereğli’de kavga: 2 yaralı

İddiaya göre Karabük’ten Ereğli’ye gelen B.Y., Orta Cami mevkiinde dükkanı bulunan B.Y. ile konuşmak istedi. Taraflar arasında başlayan konuşma kısa sürede tartışmaya, ardından da kavgaya dönüştü. Çevredeki esnafların da dahil olduğu olayda, esnaflar tarafından darp edilen B.Y. kaçarken bir dükkana sığındı. Bu sırada kavgayı ayırmak isteyen M.Ç. ise kesici aletle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındıkları ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

