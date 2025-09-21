Zonguldak ormanlarında sonbahar renkleri havadan görüntülendi

Zonguldak ormanlarında, sonbaharın eşsiz güzellikleri yaşanıyor. Havadan kaydedilen görüntülerde, yaprakların bir kısmının kırmızıya döndüğü, bazılarının ise toprağı örtmeye başladığı ormanlar görsel bir şölen sundu.

Yüz ölçümünün yarısını ormanların oluşturduğu Zonguldak, bölgenin en yeşil illeri arasında yer alıyor. Şehrin yüzde 52’sini kaplayan ormanlarda kayın, meşe, gürgen, kestane, çınar, ıhlamur ve kızılağaç başta olmak üzere farklı türlerde ağaçlar bulunuyor. Bu ormanların yüzde 70’ini yapraklı ağaçlar oluşturuyor.

Havadan görüntülenen ormanlarda renk cümbüşü dikkat çekerken, sonbaharın kent doğasına kattığı canlılık kartpostallık manzaralar sundu.

