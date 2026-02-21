Zonguldak sahilinde çöp tepkisi

Sahil şeridinde yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlar, denizden gelen pet şişe, kapak ve boş kutu gibi atıkların oluşturduğu manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Kıyı şeridinin çöplerle kaplanmasına tepki gösteren vatandaşlar, kirliliğin bir an önce giderilmesini istedi.

Turizm kenti olma hedefindeki bir şehre bu görüntülerin yakışmadığını belirten bölge halkı, "Zonguldak'ın göbeğinde bu manzara oluyor mu, neden temizlenmiyor? Önce denizlerimizi temiz tutmalıyız. Yetkililerin burayı acilen temizlemesini bekliyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır