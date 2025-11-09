HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Zonguldak'ta acı olay! 79 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Zonguldak'ta yalnız yaşayan Hanife Gedik (79), oğlu tarafından evinde ölü bulundu. Polisin, kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durduğu Gedik'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Zonguldak'ta acı olay! 79 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Ontemmuz Mahallesi Sırt Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı müstakil evin alt katında yalnız yaşayan Hanife Gedik'in üst katta yaşayan oğlu, annesine telefonla ulaşamayınca aşağıya indi. Bir arkadaşının yardımıyla pencereden eve giren F.G., annesini yatağında hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan incelemede Gedik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gedik'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Kalp hastası olduğu öğrenilen ve polisin de kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durduğu Gedik'in kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yolcu ile tartışan halk otobüsü şoförüne meydan dayağı Yolcu ile tartışan halk otobüsü şoförüne meydan dayağı
Bakan Yerlikaya duyurdu: "Gereği yapıldı"Bakan Yerlikaya duyurdu: "Gereği yapıldı"

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Baba, tartıştığı oğlunu silahla vurarak katletti

Baba, tartıştığı oğlunu silahla vurarak katletti

Enis Destan attı! Hull City Premier Lig aşkına kazandı...

Enis Destan attı! Hull City Premier Lig aşkına kazandı...

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Hareketlilik başlayınca peş peşe zam geldi 'Normal değil' Konut fiyatları uyarısı

Hareketlilik başlayınca peş peşe zam geldi 'Normal değil' Konut fiyatları uyarısı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.