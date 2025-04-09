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Zonguldak’ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yaşanan kazada, hasta taşıyan ambulans ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 3’ü sağlık çalışanı 6 kişi yaralandı.

Zonguldak’ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı
Mustafa Fidan

Zonguldak'ta Mehmet E. yönetimindeki ambulans ile Öner G. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çaycuma ilçesinde kavşakta meydana gelen kazada, ambulanstaki hastayla birlikte araçta sıkışan yaralılar ekiplerce kurtarıldı.

kaza

YARALILAR ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada ambulans şoförüyle birlikte, araçta bulunan sağlık görevlileri Gözdenur G., Büşra A., ve hasta Ramazan Aker ile Turgut Aker yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle bazı yolcular araçta sıkıştı.

Ekipler, yaralıları bulunduğu yerden çıkararak Zonguldak ve Çaycuma’daki hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılmazken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak kaza
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