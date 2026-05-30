Zonguldak’ta bin 627 personel bayram için sahada

Bayram tatilinin dönüş yolculuğuna çıkan sürücülere yönelik uygulamalarını sürdüren ekipler, özellikle hız limitlerine uyulması, emniyet kemeri kullanılması, takip mesafesinin korunması ve yorgun şekilde araç kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Zonguldak genelinde görev yapan ekiplerin trafik denetimlerinin yanı sıra asayiş uygulamalarını da sürdürdüğü öğrenildi. Yetkililer, vatandaşların güvenli şekilde sevdiklerine ulaşabilmeleri için denetimlerin bayram süresince aralıksız devam ettiğini belirterek sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.



