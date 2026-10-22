Zonguldak'ta bina çökmesinin ardından tahliyeler sürüyor: 28 daireli apartman boşaltıldı

Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak üzerinde üç katlı bir binanın çökmesiyle birlikte 1 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi de yaralanmıştı. Bölgedeki 7 binanın tahliyesinin ardından 6 katlı Kadırga Apartmanı için de tedbiren tahliye kararı alındı. Tahliye tebligatının ardından bina sakinleri evlerini tahliye etti.

28 DAİRELİ APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ

Bazı bina sakinleri misafirhanelere bazılarının ise yakınlarının yanına yerleştirilmek için çalışma başlatıldı. Öte yandan bilirkişi heyetinin ardından AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü mühendisleri çevrede incelemelerde bulundu.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada kepçe operatörü T.Ö., işveren A.K. ve inşaat alanındaki projeyi takip ettiği değerlendirilen mimar F.B. hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır