HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Zonguldak'ta hayatını kaybeden şehit annesi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ta hayatını kaybeden şehit annesi son yolculuğuna uğurlandı

19.03.2025 14:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta hayatını kaybeden şehit annesi Yaşariye Hırçın son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ta hayatını kaybeden şehit annesi son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 1 Mayıs 1997’de Siirt’te şehit olan Cafer Hırçın’ın annesi Yaşariye Hırçın için Alacabük Köyü Camii’nde düzenlenen cenaze merasimine katıldı. Törene, Hırçın ailesi ve yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri, köy sakinleri ve vatandaşlar da katılım sağladı.

Merhume Yaşariye Hırçın, dualar eşliğinde Alacabük Köyü Mezarlığı’nda, şehit oğlu Şehit Cafer Hırçın’ın kabrinin yanına defnedildi. Cenaze namazının ardından Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Hırçın ailesine taziyelerini ileterek, sabır ve metanet temennisinde bulundu.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

İdrardaki değişiklikler hayati uyarılar olabilir!İdrardaki değişiklikler hayati uyarılar olabilir!
Öz babaları tarafından öldürülen bebekler aynı tabutta taşındı! Henüz isimleri bile konmamıştıÖz babaları tarafından öldürülen bebekler aynı tabutta taşındı! Henüz isimleri bile konmamıştı
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dolar kuru alev almıştı! Rakam verdi...

Dolar kuru alev almıştı! Rakam verdi...

'Kreşler kapatıldı' iddiası! Veliler mesajla öğrendi

'Kreşler kapatıldı' iddiası! Veliler mesajla öğrendi

Dilek İmamoğlu video paylaşıp isyan etti!

Dilek İmamoğlu video paylaşıp isyan etti!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evi böyle görüntülendi!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evi böyle görüntülendi!

Türkiye'yi sarsan şafak operasyonunda bir medya patronu da gözaltına alındı!

Türkiye'yi sarsan şafak operasyonunda bir medya patronu da gözaltına alındı!

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu el yazısıyla yazdı: "Önce Allah'a sonra milletimize emanetim!"

SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu el yazısıyla yazdı: "Önce Allah'a sonra milletimize emanetim!"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.