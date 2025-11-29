HABER

Zonguldak'ta iki grup arasında çıkan kavga polis müdahalesiyle sona erdi

Zonguldak'ta iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılabildi. Müdahalenin ardından taraflar etkisiz hale getirildi ve grubundakiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.

Zonguldak ta iki grup arasında çıkan kavga polis müdahalesiyle sona erdi 1

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Ekipler, kavgaya karışan kişileri ayırmak için biber gazı kullanarak müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından taraflar etkisiz hale getirildi ve grubundakiler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Zonguldak kavga
