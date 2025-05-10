Zonguldak’ta ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığının 2025 Yılı Hac Organizasyonu kapsamında kutsal topraklara gidecek olan Zonguldaklı hacı adayları, düzenlenen törenle uğurlandı. Uzun Mehmet Camii’nde gerçekleştirilen programa hacı adaylarının yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftülüğü yetkilileri hac ibadetinin manevi önemine dikkat çekerek, hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi.

Dualar eşliğinde kutsal yolculuğa çıkan hacı adayları, yakınlarıyla vedalaşırken zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Zonguldak İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bu kutlu yolculukta dualarınızda memleketimizi, milletimizi ve tüm mazlum coğrafyaları unutmayın" ifadelerine yer verildi. Hacı adayları Medine ve Mekke’deki ibadetlerinin ardından geri dönecek.

(İHA)