Zonguldak’ta iş makinası doğalgaz hattına zarar verdi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı köyünde yükleme çalışması yapan bir iş makinesi, doğal gaz ana boru hattına zarar verdi. Hasar gören boruda doğalgaz sızıntısı meydana gelirken, ana borudan akımın kesildi.

Olay, akşam saatlerinde Alaplı ilçesi Sarıkadı köyünde meydana geldi. Yükleme yapan bir iş makinesi, iddiaya göre boru hattına temas etti. Temasla birlikte hatta hasar oluştu. Hasar gören noktadan doğalgaz sızıntısı başladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve boru hattı ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, gaz sızıntısının bulunduğu alanda geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Sızıntının yaşandığı noktada kuvvetli püskürme meydana gelirken, ekiplerin önlemleri sayesinde alevlenme olmadı.

BORUDAKİ GAZIN KENDİ KENDİNE BOŞALMASI BEKLENİYOR

Ekipler, ana borudan gaz akışını kesse de boruda bulunan gazın kendi kendine tahliye olmasının beklenmesi gerektiği belirtildi. Borudaki gazın boşalmasının ardından ekiplerin onarım çalışmasına başlayacağı öğrenildi.

