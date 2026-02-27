HABER

Zonguldak'ta kahreden olay! Yeni atanan öğretmen hayatını kaybetti

Zonguldak'a yeni atanan 27 yaşındaki öğretmen Melike Arıkan feci bir kazada hayatını kaybetti. Arıkan, akü takviyesi yapılan bir anda hareket etmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, 25 Şubat’ta İncivez Mahallesi Aydoğmuş Sokak ile Hürriyet Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, M.F.C.’ye ait 35 CFV 074 plakalı hafif ticari araç, bir başka araca akü takviyesi yaparken bir anda hareket etti.

KORKUNÇ KAZA

Hafif ticari araç, çöp konteynerine çarpıp yoldan geçen baba Mehmet Arıkan (60), kızı Melike Arıkan (27) ile Berna K. (19) ve akü takviyesine yardım eden Mehmet Özgür C.’yi (45) yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kente öğretmen olarak yeni atanan Melike Arıkan, tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde 2 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Düzce Yığılcalı olduğu bildirilen Arıkan’ın ölümü yakınlarını üzdü.

Diğer yaralıların durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

