Zonguldak'ta kaybolan kedi günler sonra bacağında mermiyle ortaya çıktı!

Zonguldak'ta 1,5-2 ay önce kaybolan kedi, bacağına yorgun mermi isabet etmiş şekilde ortaya çıktı. Kedi, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Kedisinin iki gün önce yeniden ortaya çıktığını belirten Seda Özkaya, "Yorgun mermiymiş ama hiç öyle bir şey tahmin etmedik. Bizim mahallede zaten insanlar havaya atıyor. Saat kaç olursa olsun fark etmiyor zaten. Büyük ihtimalle onlardan isabet etti. Bunlara da bir tedbir gelmesi lazım bence." ifadelerini kullandı.

Kilimli ilçesinde yaşayan Seda Özkaya, gazetecilere, yaklaşık 4 yıldır baktıkları kedilerinin 1,5-2 ay önce kaybolduğunu, bir daha dönmeyeceğini ve öldüğünü kabullendiklerini anlattı.

Kedisinin iki gün önce yeniden ortaya çıktığını belirten Özkaya, "Ben de sevindim ama bacağının üzerine basamıyordu. Biz de 'Herhalde kırık.' dedik. Buraya geldik. Baktık ki kurşun çıktı. Yani kırık, kemiği çıktı zannettik ama kurşun isabet etmiş. O şekilde tedavisi yapıldı. Şimdi biz, çatımızda bakacağız. Çatıya yer ayarladık ona." diye konuştu.

Kedinin tedavi sürecinin devam ettiğini dile getiren Özkaya, "Sağlığına kavuştu çok şükür. 15 gün sonra kontrole getireceğiz. Yorgun mermiymiş ama hiç öyle bir şey tahmin etmedik. Bizim mahallede zaten insanlar havaya atıyor. Saat kaç olursa olsun fark etmiyor zaten. Büyük ihtimalle onlardan isabet etti. Bunlara da bir tedbir gelmesi lazım bence." şeklinde konuştu.

Zonguldak Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Rıza Akçay ise kedinin ateşli silah yaralanması nedeniyle kendilerine getirildiğini belirterek, "Röntgenlerini çektik, orada da belli. Sonuç olarak ameliyatını yaptık. Ameliyatı da başarılı geçti. Eski sağlığına inşallah kavuşacak. Yorgun mermi. Mermi çekirdeği de zaten üzerindeydi." ifadelerini kullandı.

