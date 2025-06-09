HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Zonguldak'ta korku dolu anlar! Tanımadığı kadına gül vermek istedi, ret cevabı alınca dehşet saçtı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde maden mühendisi E.İ. (24) tanımadığı bir kadını önce takip edip, ona gül vermek istedi. Y.Y. (49) gülü geri çevirince ısrar eden E.İ., çantasındaki bıçağı gösterirken, kadın ise polisi arayarak yardım istedi. Çantasından 4 bıçak çıkan E.İ. gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta korku dolu anlar! Tanımadığı kadına gül vermek istedi, ret cevabı alınca dehşet saçtı
Begüm Özkaynak

Olay, sabah saatlerinde Orhanlar Mahallesi sahil bandı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah yürüyüşüne çıkan Y.Y.’nin yanına gelen maden mühendisi E.İ., ilk olarak kadına gül vermek istedi. Bu isteği kabul edilmeyen E.İ., gülü vermek için ısrar etti.

TANIMADIGI-KADINA-GUL-VERMEK-ISTEDI-RED_757834_223656

RET CEVABI ALINCA BIÇAK GÖSTERDİ

Y.Y.’den tekrar ret cevabı alan E.İ., bu kez çantasından çıkardığı bıçağı kadına gösterdi. Korkan Y.Y., polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler E.İ.’yi gözaltına alırken, çantasında yapılan aramada ise 4 bıçak ele geçirildi. Polise verdiği ifadede kötü bir niyeti olmadığını, arkadaş olmak istediğini söylediği öğrenilen E.İ., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekrem İmamoğlu'ndan Ferdi Zeyrek'in cenazesi için başvuruEkrem İmamoğlu'ndan Ferdi Zeyrek'in cenazesi için başvuru
Elazığ’da serinlemek için baraj gölüne giren çocuktan acı haberElazığ’da serinlemek için baraj gölüne giren çocuktan acı haber

Anahtar Kelimeler:
gül Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Taraftar heyecanla bekliyordu! Osimhen'in kararını böyle duyurdular

Taraftar heyecanla bekliyordu! Osimhen'in kararını böyle duyurdular

Süper Lig'in yıldızı için büyük kapışma! Hem Galatasaray hem de Beşiktaş peşinde...

Süper Lig'in yıldızı için büyük kapışma! Hem Galatasaray hem de Beşiktaş peşinde...

Apple, iOS 26’yı resmen tanıttı

Apple, iOS 26’yı resmen tanıttı

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten çok sert mesaj

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten çok sert mesaj

Giriş ücreti 1000 TL olmuştu! Antalya Valiliğinden Mermerli Plajı açıklaması

Giriş ücreti 1000 TL olmuştu! Antalya Valiliğinden Mermerli Plajı açıklaması

CHP Genel Başkanı Özel'den Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından açıklama! Gözyaşlarını tutamadı

CHP Genel Başkanı Özel'den Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından açıklama! Gözyaşlarını tutamadı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.