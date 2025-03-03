HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Zonguldak’ta lüks araç alevlere teslim oldu

Zonguldak’ta lüks araç alevlere teslim oldu

03.03.2025 15:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir otomobil alevlere teslim oldu. Yanan araca itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altın alarak söndürdü. Olayda can kaybı olmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Zonguldak’ta lüks araç alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçenin Yenimahalle Yalı Caddesi, Çaycuma Köprüsü üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen lüks otomobil, seyir halinde iken bir anda alevlere teslim oldu. Çevredeki araç sürücüleri durumu Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ayrıca olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.

UZUN SÜREN ÇALIŞMALAR SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

Yangının meydana geldiği köprüde itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında çok sayıda araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucunda alevlere teslim olan otomobil kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, çıkan yangınla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Samsun’da trafik güvenliğini tehdit eten 65 kişiye cezaSamsun’da trafik güvenliğini tehdit eten 65 kişiye ceza
Ramazan'a özel müzik dinletileri başladı…Ramazan'a özel müzik dinletileri başladı…
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak araba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sergen Yalçın bombayı patlattı! Şampiyonu 'yüzde 99' diyerek açıkladı...

Sergen Yalçın bombayı patlattı! Şampiyonu 'yüzde 99' diyerek açıkladı...

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in kesin ölüm nedeni açıklandı

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in kesin ölüm nedeni açıklandı

Son dakika | İstanbul'da korkunç aile katliamı: Eşiyle çocuklarını öldürdü, sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti!

Son dakika | İstanbul'da korkunç aile katliamı: Eşiyle çocuklarını öldürdü, sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti!

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru sosyal medyayı salladı! "Hoca bile zorlandı"

Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru sosyal medyayı salladı! "Hoca bile zorlandı"

"Sahte diploma" soruşturmasında yeni gelişme

"Sahte diploma" soruşturmasında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.