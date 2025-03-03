Zonguldak’ta lüks araç alevlere teslim oldu

Edinilen bilgiye göre, olay, ilçenin Yenimahalle Yalı Caddesi, Çaycuma Köprüsü üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen lüks otomobil, seyir halinde iken bir anda alevlere teslim oldu. Çevredeki araç sürücüleri durumu Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ayrıca olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.

UZUN SÜREN ÇALIŞMALAR SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

Yangının meydana geldiği köprüde itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında çok sayıda araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucunda alevlere teslim olan otomobil kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, çıkan yangınla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır