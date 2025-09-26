Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte ölen işçi, Bartın'da son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesine ait maden ocağının eksi 263 kotunda dün yaşanan göçükte hayatını kaybeden Orhan Maskar'ın (44) cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Bartın'ın Kozcağız beldesi Ellibaş köyündeki evine getirildi.

Maskar için burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve helallik alındı.

Evli ve 3 çocuk babası Maskar'ın cenazesi, Ellibaş köyü Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından aynı köydeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, madencinin ailesi ve yakınları yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan ölen madencinin 15 gün sonra evlenecek 26 yaşındaki oğlu Onurhan Maskar için düğün hazırlığı yaptığı, diğer oğlu Recep Maskar'ın da nişanlı olduğu öğrenildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır