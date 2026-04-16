HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Zonguldak'ta okuluna saldırı yapacağı yönünde mesaj atan öğrenci gözaltına alındı

Zonguldak’ta sınıf arkadaşlarının bulunduğu Whatsapp grubuna okulda saldırı yapacağına yönelik mesajlar atan lise öğrencisi B.T.A. (17) polis ekipleri tarafından evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 6 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirilirken, B.T.A.’nın daha önce eğitim gördüğü lisede, sınıfta torpil patlattığı için okuldan atıldığı ortaya çıktı.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Fener Anadolu Lisesi’nde eğitim gören B.T.A., sınıf arkadaşlarının bulunduğu Whatsapp grubunda Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş’takine benzer şekilde okulda saldırı yapacağı yönünde mesajlar atıp tehdit içerikli fotoğraflar paylaştı. Paylaşımlar, öğrenci ve velileri endişelendirdi. İhbar üzerine Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, B.T.A.’nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, B.T.A.’nın odasında 6 kurusıkı tabanca mermisi ele geçirildi. B.T.A., Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SALDIRI MESAJINA GÖZALTI

Ev araması sırasında polislerin B.T.A. ile yaptığı ön görüşmede, daha önce Karaelmas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gördüğü sınıfın içinde torpil patlatması nedeniyle, disiplin kurulu tarafından okuldan atılarak kaydının Fener Anadolu Lisesi’ne aldırıldığını anlattığı öğrenildi. Ayrıca B.T.A.’nin görüşme sırasında arkadaşlarına şaka yapmak amacıyla bu tip mesajlar attığını, kurusıkı tabanca mermilerini ise köyden hatıra amaçlı getirdiğini söylediği ifade edildi.

Gözaltına alınan öğrencinin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.