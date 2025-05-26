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Zonguldak’ta sağanak hazırlıksız yakaladı

Zonguldak’ta dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgarın ardından aniden bastıran sağanak yağış, kentte hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmurdan korunmak isteyenler, dükkan ve bina saçaklarının altına sığındı.

Zonguldak’ta sağanak hazırlıksız yakaladı

Meteorolojinin uyarılarına rağmen bazı vatandaşlar şemsiye almadan çıktı. Yağmura yakalananlardan bazıları başlarına poşet geçirerek kendince önlem aldı. Bazı vatandaşlar ise çantalarıyla başlarını kapatarak kısa süreliğine de olsa ıslanmamaya çalıştı.

Günün erken saatlerinde etkili olmaya başlayan rüzgar, öğlen saatlerinden itibaren saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Aniden bastıran yağış, özellikle şehir merkezinde yürüyen vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağmur, kaldırım ve yollarda su birikintilerine neden oldu.

(İHA)

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Zonguldak
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