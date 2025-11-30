HABER

Zonguldak'ta trafik kazası! 2 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Çaycuma-Zonguldak kara yolu Sanayi Işıklı Kavşak mevkiinde meydana geldi. Bartın yönünden Zonguldak istikametine giden B.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü B.G. ve araçtaki B.G. yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şarampole uçan otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

trafik kazası Zonguldak
