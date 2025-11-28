Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü 24-26 Kasım arasında narkotik operasyonu düzenledi. Uyuşturucu madde kullandığı ve satışı yaptığı iddia edilen G.K., Ş.B., S.K., F.Ç., M.K., O.K., E.G. ve A.T. isimli şüpheliler, gözaltına alındı. Operasyonlarda; 2 kilo 600 gram bonzai, 6 gram esrar, 202 ecstasy, 43 karton dolu makaron sigara, 245 paket dolu makaron ve 16 kilo 500 gram bandrolsüz tütün ele geçirildi. F.Ç., M.K., O.K. ve E.G., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

G.K., Ş.B., S.K. ve A.T. hakkında ise 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 şüpheliden A.T. adli kontrolle serbest bırakılırken, G.K., Ş.B. ve S.K. tutuklandı.Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır