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Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu

Zonguldak'ta şehir merkezi sisle kaplandı.

Zonguldak'ta yoğun sis etkili oldu

Zonguldak'ta hava sıcaklığı 9 dereceye kadar düşerken, nem oranı yüzde 79 seviyelerinde ölçüldü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şehir merkezini etkisi altına alan yoğun sis, görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdü.

Şehir genelinde binalar adeta görünmez hale gelirken, şehrin simgesi olan Uzun Mehmet Camii'nin minareleri de sis altında kaldı

Denizde de görüş mesafesinin azalması dikkat çekti. Yetkililer, sis nedeniyle sürücüleri ve deniz ulaşımını kullananları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, hafta sonu itibariyle bölgede yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
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