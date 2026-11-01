HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Zonguldak’ta zehir tacirlerine operasyon

Zonguldak Emniyet Müdürlüğünün kent merkezi ile Karadeniz Ereğli’de yürüttüğü narkotik operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 5 kişi cezaevine gönderildi.

Zonguldak’ta zehir tacirlerine operasyon

Zonguldak Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 23 ve 31 Ekim’de gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarının sonuçlarını açıkladı. İl merkezi ve Karadeniz Ereğli ilçesinde yürütülen çalışmalarda 9 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 1 kilogram metamfetamin, 310 gram kokain, 7 ecstasy hap ve uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 hassas terazi bulundu.

Operasyonlarda 17 bin 300 Amerikan doları, 480 euro, bin Rus rublesi ve 10 bin 450 Türk lirasına da el konuldu. Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adli makamlara çıkarılan F.A., E.K., C.B., B.D. ve J.A. hakkında tutuklama kararı verildi. Aynı soruşturmada işlem yapılan B.A. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Polisin çalışmasında yakaladığı S.S., U.A. ve M.A.A. isimli şüpheliler, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Narkotik çalışmalarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan 13 kişi hakkında ayrıca adli işlem gerçekleştirildi. Valilik, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonların devam edeceğini açıkladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Partili Yayman: 'Beytülmala dokunanlar gerekli cezaları alacak'AK Partili Yayman: 'Beytülmala dokunanlar gerekli cezaları alacak'
Kuzey Kore tüm dünyaya duyurdu: "120 bin metrekare"Kuzey Kore tüm dünyaya duyurdu: "120 bin metrekare"

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul’da hastanede çıktı

Alman polisinin kayıp ilanı verdiği kadın İstanbul’da hastanede çıktı

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! O yaş grubunun sosyal medya hesapları yarından itibaren tek tek silinecek

Milyonlarca kişiyi kapsıyor! O yaş grubunun sosyal medya hesapları yarından itibaren tek tek silinecek

Fenerbahçe'de kabus gibi gece! Göztepe deplasmanda kazandı

Fenerbahçe'de kabus gibi gece! Göztepe deplasmanda kazandı

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Ünlü şefin restoranına kayyum atandı! Vergi borcu dudak uçuklattı

Türkler Karadağ'a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor

Türkler Karadağ'a akın ediyordu! Yarından itibaren vizeli oluyor

Emekli merakla bekliyordu! Erdoğan talimat verdi, Bakan Işıkhan duyurdu

Emekli merakla bekliyordu! Erdoğan talimat verdi, Bakan Işıkhan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.