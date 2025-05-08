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Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ''Yeniden Büyük Zonguldak' için devrede!

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının (ZTSO) organizasyonu ile İstanbul’da iş yapan Zonguldaklı İş insanları ile Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası yönetim temsilcilerinin toplantısı, ZTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir başkanlığında gerçekleşti.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası ''Yeniden Büyük Zonguldak' için devrede!
Doğukan Akbayır

Toplantının açılış konuşmasını yapan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Zonguldak'ta halen takip ettikleri projelerle ilgili bir sunum yaptı. Demir, "Katılımcı iş insanlarımıza bölgemizde yeni oluşan imkanlar, olanaklar ve üretim ve ihracat potansiyeli hakkında bilgiler vererek, bölgemizde yapabilecekleri muhtemel yatırımlar ve işbirliklerini istişare ettik." ifadelerini kullandı.

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Sunum sonrasında katılımcılar tek tek söz alarak projeler üzerinden yapılabilecek iş birlikleri ve projelerin hayat geçirilmesi için görüşlerini ifade ettiler.

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"YATIRIM VE İŞBİRLİKLERİNİ İSTİŞARE ETTİK"

Başkan Demir; ''Odamız Organizasyonu ile İstanbul'da yaşayan Zonguldaklı İş Dünyası temsilcileri ile Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası olarak hem tanışmak hem de takip ettiğimiz projelerle ilgili istişarelerde bulunmak üzere bir toplantı gerçekleştirdik. Katılımcılara bölgemizde ve ilimizdeki; güncel ekonomik verileri, odamız tarafından sektörel çeşitliliğin sağlanması ve istihdamın artırılması amacıyla yapılan çalışma ve projeler ile turizm alanına yönelik yaptığımız çalışmalar başta olmak üzere birçok konuyu içeren detaylı bir sunum gerçekleştirdik. Katılımcı iş insanlarımıza bölgemizde yeni oluşan imkanlar, olanaklar ve üretim ve ihracat potansiyeli hakkında bilgiler vererek, bölgemizde yapabilecekleri muhtemel yatırımlar ve işbirliklerini istişare ettik. Zonguldak'tan çıkarak İstanbul başta olmak üzere birçok farklı ilimizde ve yurt dışında işletmeler kuran, yöneten başarılı iş insanlarımızın Zonguldak'a olan ilgileri bizleri ziyadesi ile mutlu ediyor. Kendilerinin birikimleri, deneyimleri ile takip ettiğimiz projelere ve ''Yeniden Büyük Zonguldak'' hedefimize katkı vereceklerinden hiç kuşkumuz yok. Toplantımızda da bu isteği ve heyecanı fazlası ile gördük. Davetimizi geri çevirmeyerek ve zaman ayırarak toplantımıza iştirak eden tüm değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Toplantımızın sonuçlarının bölgemiz ve ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
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