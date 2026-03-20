Zonguldak’ta bayram sabahı korkutan silah atma geleneği

Zonguldak’ta yıllardır süregelen ve her bayram sabahı korku dolu anların yaşanmasına neden olan silahla havaya ateş açma geleneği bu Ramazan Bayramı’nda da devam etti.

Bayram namazının kılınmasının ardından silah sesleri yükselmeye başladı. Evlerinin balkonlarına, çatılarına ve sokak aralarına çıkan bazı kişiler havaya ateş açtı. Öte yandan, 2015 yılındaki Kurban Bayramı’nda Taşbaca Mahallesi’nde kurbanının kesilmesini bekleyen 64 yaşındaki Temel Civelek, kimliği belirsiz bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun hedefi olmuş, kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Silah sesleri üzerine polis ve jandarma ekipleri harekete geçerek, ateş açan şahısları tespit etmek amacıyla mahalle aralarında geniş çaplı inceleme ve devriye çalışması başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da her bayram aynı görüntü! Yollar boş kaldıİstanbul'da her bayram aynı görüntü! Yollar boş kaldı
İzmir’de bir araçta 84 bin sentetik ecza ele geçirildiİzmir’de bir araçta 84 bin sentetik ecza ele geçirildi

En Çok Okunan Haberler
İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı

ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Ava Yaman'ın konuşmasına babası izin vermedi! Yaşı merak edildi

Ava Yaman'ın konuşmasına babası izin vermedi! Yaşı merak edildi

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

En Çok Aranan Haberler

