Zonguldak’ta bayram sabahı korkutan silah atma geleneği

Bayram namazının kılınmasının ardından silah sesleri yükselmeye başladı. Evlerinin balkonlarına, çatılarına ve sokak aralarına çıkan bazı kişiler havaya ateş açtı. Öte yandan, 2015 yılındaki Kurban Bayramı’nda Taşbaca Mahallesi’nde kurbanının kesilmesini bekleyen 64 yaşındaki Temel Civelek, kimliği belirsiz bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun hedefi olmuş, kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Silah sesleri üzerine polis ve jandarma ekipleri harekete geçerek, ateş açan şahısları tespit etmek amacıyla mahalle aralarında geniş çaplı inceleme ve devriye çalışması başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır