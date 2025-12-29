HABER

Zonguldak’ta dev dalgalar nedeniyle Kozlu Limanı su altında kaldı

Zonguldak’ta etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle dalgalar 7 metrelik duvarı aşarak Kozlu limanına girdi. Limanda sular yükselince balıkçılar, barınaklarını çöpten ve sudan korumak için mücadele verdi.

Kozlu ilçesinde fırtına ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçedeki balıkçı barınağı esnafı zor anlar yaşadı. Mendirekten itibaren 7 metrelik duvarı aşan dev dalgalar liman içine girdi. Adeta göle dönen limana bir de denizin getirdiği çöpler de eklendi.

Barınaklarını su baskınından korumak isteyen bazı balıkçılar tahtadan setler oluşturarak önlem aldı. Amatör balıkçılar kayıklarını liman dışına taşırken bazı balıkçı tekneleri ise liman içinde yükselen su seviyesiyle birlikte parçalanma tehlikesi geçirdi.

Ekipmanlarını ve ağlarını toplayarak korumaya çalışan balıkçı Yıldıray Kasap, "Burada profesyonel olarak balıkçılık yapmaya çalışıyoruz. Limanın içini su bastı. Limanın biraz daha emniyete alınması, çalışmaların yapılması gerekiyor. Ağları denize gitmekten kurtardık. Amatör balıkçılar kayıklarını uzağa taşıdı ama biz profesyonel olduğumuz için kayıklarımız hala denizde duruyor. Yaz kış denizde durur. Bazı barınakların içine su girenler de oldu. Deniz çöp de getirdi. Liman içi çöple doldu" diye konuştu.

Geçen yıllara oranla bu yıl daha az zararla atlattıklarını söyleyen Cevat Üçüncü "Fazla bir zarar yok. Geçen yıl kapılara varana kadar kırılmıştı. Bazı arkadaşların kapısına kadar çöp dolmuş. Bu hava böyle devam etseydi liman olduğu gibi giderdi" şeklinde konuştu.
Balıkçıların liman içindeki temizlik çalışmaları sürüyor.

Zonguldak’ta dev dalgalar nedeniyle Kozlu Limanı su altında kaldı 7Kaynak: İHA

