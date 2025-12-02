Zonguldak’ta dini duyguları istismar iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde halkın dini inanç ve duygularını istismar ederek çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen 70 yaşındaki R.E., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, vatandaşların şikâyetleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında R.E.’nin muska hazırlama ve çeşitli manevi işlemler yapma vaadiyle para aldığı öne sürüldü. KOM ekipleri yapılan çalışmaların ardından şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. R.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. R.E., Cumhuriyet Savcılığınca tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA