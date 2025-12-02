HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Zonguldak’ta dini duyguları istismar iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde halkın dini inanç ve duygularını istismar ederek çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen 70 yaşındaki R.E., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alındı.

Zonguldak’ta dini duyguları istismar iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde halkın dini inanç ve duygularını istismar ederek çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen 70 yaşındaki R.E., Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak’ta dini duyguları istismar iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi 1

Edinilen bilgilere göre, vatandaşların şikâyetleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında R.E.’nin muska hazırlama ve çeşitli manevi işlemler yapma vaadiyle para aldığı öne sürüldü. KOM ekipleri yapılan çalışmaların ardından şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. R.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. R.E., Cumhuriyet Savcılığınca tutuklama istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çalışmak için İnegöl’den İstanbul’a giden gençten haber alınamıyorÇalışmak için İnegöl’den İstanbul’a giden gençten haber alınamıyor
Merdiven altı üretimde mide bulandıran görüntülerMerdiven altı üretimde mide bulandıran görüntüler

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.