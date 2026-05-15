HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Zonguldak’ta orman yangınına karşı işbaşı eğitimleri sürüyor

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından orman yangınlarına karşı hazırlık kapsamında yürütülen Yangın İş Başı Eğitimleri aralıksız devam ediyor.

Zonguldak’ta orman yangınına karşı işbaşı eğitimleri sürüyor

Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen eğitimler, Orman Bölge Müdürü Halil Oflu riyasetinde ve Bölge Müdür Yardımcısı Osman Araz koordinesinde yürütülüyor.

Eğitimlerin açılışında konuşan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, orman yangınlarıyla mücadelenin önemine dikkat çekerek personelin her an göreve hazır olması gerektiğini vurguladı.

Oflu, "Karşımızdaki düşman acıkmıyor, susamıyor, yorulmuyor ve uyumuyor. Biz de bu nedenle eğitimlerimizi sıklaştırarak bu mücadelede gücümüzü artırıyoruz. Geçtiğimiz yıl yaşanan yangınlardan önemli dersler çıkardık" dedi.

Zonguldak’ta orman yangınına karşı işbaşı eğitimleri sürüyor 1

Yangınla mücadelede ekip ruhunun önemine değinen Oflu, "Bireysellik değil ekip çalışması esastır. Her personel ekip arkadaşının eksiğini tamamlayacak, sahada boşluk bırakılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Eğitimlerde Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Ersan Kabakçı ve Zonguldak Orman İşletme Müdürü Suat Ataş tarafından yangına ilk müdahale teknikleri, arazöz ve ekipman kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği, haberleşme sistemleri ve acil durum iletişimi konularında teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

Zonguldak’ta orman yangınına karşı işbaşı eğitimleri sürüyor 2

Yetkililer, eğitimlerle personelin yangına hızlı, koordineli ve güvenli müdahale kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirterek, Yeşil Vatan’ın korunması için hazırlıkların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Türk Kızılay Kanunu Teklifi' TBMM'de'Türk Kızılay Kanunu Teklifi' TBMM'de
Mudanya’da can pazarı...6.kattan devrilen vinçte 2 işçi yaralandıMudanya’da can pazarı...6.kattan devrilen vinçte 2 işçi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Hortum bir köyü yerle bir etti! "Yüzde 80'i oturulmayacak durumda"

Taksici sevgiliden kadın hakime: "Uyuşturucu parası yaz aşkım"

Taksici sevgiliden kadın hakime: "Uyuşturucu parası yaz aşkım"

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Abdülkerim Bardakcı transfer ateşini yaktı! "Evlat, gel birlikte oynayalım"

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Survivor'da bir diskalifiye daha!

Gelen hesap dudak uçuklattı

Gelen hesap dudak uçuklattı

Memur ve emekli için maaş tablosu belli oluyor!

Memur ve emekli için maaş tablosu belli oluyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.