Önce itirafa zorladı, sonra eşini öldüresiye dövdü! Sosyal medyada canlı canlı yayınladı

Cansu Akalp

Mersin'de bir adam, kendisini aldattığını söyleyen eşini öldüresiye dövdü. O anları sosyal medyada canlı yayınlayan adam, kadını itirafa zorladı. Kadının çaresiz anlarının görüntüsü yürek burktu. İhbar üzerine harekete geçen polis, şahsı gözaltına aldı.

Mersin'de dehşet dolu anlar yaşandı. Bir şahıs, kendisini aldattığını iddia ettiği eşini darp ettikten sonra o anları sosyal medya hesabından canlı canlı yayınladı. Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

EŞİNİ ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ

Olayın, yaklaşık üç ay önce Muş’ta yaşandığı öğrenildi. İsmi açıklanmayan şahıs, eşinin başka erkeklerle mesajlaştığını öne sürerek kadını darp etti.

Kadının zorla itiraf ettiği anları cep telefonuyla kaydeden şüpheli, görüntüleri kayınbabasına göndermek istedi.

Önce itirafa zorladı, sonra eşini öldüresiye dövdü! Sosyal medyada canlı canlı yayınladı 1

Olayın ardından gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem yapıldı ve uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Bunun üzerine şüpheli, Mersin'e gitti.

GÖZALTINA ALINDI

Aradan aylar geçtikten sonra şüpheli, söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsı Mersin'in Toroslar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bahse konu görüntülere ilişkin olarak resen soruşturma başlatılmış olup 1 kişi gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Şiddet mağduru kadının ise kadın sığınma evinde koruma altına alındığı öğrenildi.

