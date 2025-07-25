Zulaladıkları yer hayret ettirdi! İstanbul'da narkotik ekipleri düğmeye bastı: Çekiciden 60 kilo kokain çıktı

Her geçen gün yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenleniyor. Son adreslerden biri de İstanbul'un Çatalca ilçesi oldu. Uyuşturucu, çekici ve dorsesine zulalanmış halde ele geçirildi.

ÇATALCA'DA NARKOTİK EKİPLERİ DÜĞMEYE BASTI

Görüntüleri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın belirttiğine göre arama Çatalca'da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapıldı.

ÇEKİCİ VE DORSESİNDEN KOKAİN ÇIKTI

Çekici ve çekiciye bağlı dorseye yönelik aramada; zulalanmış 58 parça halinde toplam 60 kg kokain ele geçirildi.

"GENÇLERİMİZİ KORUMA MÜCADELESİ"

Bakan Yerlikaya paylaşımına ayrıca şu notu düştü:

"İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyona destek veren Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğümüzü, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir."