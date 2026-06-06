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06.06.2026 yoğunluğu; çiftler evlenmek için sıraya girdi

ANTALYA’da evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftler, rakamsal simetrisi dolayısıyla dikkati çeken 06.06.2026 tarihinde nikah masasına oturdu.

06.06.2026 yoğunluğu; çiftler evlenmek için sıraya girdi

Antalya’da evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen çiftler, rakamsal simetrisi dolayısıyla dikkati çeken 06.06.2026 tarihinde nikah masasına oturdu. Aylar öncesinden randevu alan çiftler, bu özel günde dünyaevine girerken; Antalya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde yoğunluk yaşandı.

Antalya’da hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, unutulmaz bir tarih olarak gördükleri 06.06.2026’da nikah masasına oturdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde gün boyu süren yoğunluk dolayısıyla nikahların dış nikahlarla birlikte saat 23.00'e kadar süreceği belirtildi.

'TOPLAMDA 71 NİKAH KIYACAĞIZ'

Antalya Büyükşehir Belediyesi nikah memuru Mustafa Pilavcu, özel tarihlere olan ilginin her geçen yıl arttığını söyledi. Pilavcu, "06.06.26 için ocak ayının ilk haftasından itibaren rezervasyonları almaya başlamıştık. Bugün Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak üç ayrı salonda hizmet veriyoruz, yoğun talep sebebiyle. Dış nikahlarla birlikte akşam 23.00’e kadar nikahlarımız devam edecek. Toplamda 71 nikah kıyacağız bugün" dedi.

06.06.2026 yoğunluğu; çiftler evlenmek için sıraya girdi 1

2027 İÇİN REZERVASYONLAR OCAKTA

2027 yılı için de yoğun talep beklediklerini belirten Pilavcu, "Antalya’nın plakası da olması sebebiyle bu yıl nişanlanan çiftlerimiz ya da gelecek yıl evlenmeyi düşünen çiftlerimiz 07.07 tarihi yoğunluğunu da bize yaşatıyorlar ancak 2027 yılı için rezervasyon alamıyoruz şu an için. Büyük bir ihtimalle bugünden daha büyük bir sayıyla 2027 bizi bekliyor. 2027 için 1 Ocak itibarıyla rezervasyonlarımız açılıyor" diye konuştu. Özel tarihlerde evlenmenin çiftler için anlam taşıdığını ifade eden Pilavcu, "Bazen bazı tarihler takvimde birer hatıra olarak yer alıyor, özel rakamsal simetrisiyle birlikte. Biz böylesine güzel bir tarihte Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak evlendirdiğimiz tüm çiftlere tabii ki tüm yurttaki çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar dileriz" dedi.

‘6-7 AYDIR BU TARİHİ ALMAYA ÇALIŞIYORDUK'

Bugün evlenen çiftlerden Mizam Bedel, "6-7 aydır bu tarihi almaya çalışıyorduk. Yeni yıldan hemen sonra bu tarihi aldık. Güzeldi, hava sıcak biraz ama güzel geçti" diye konuştu. Amina Bedel ise "Herkese mutluluklar, bu tarih çok güzel. Bu tarihi istiyorduk, güzel bir anı oldu bizim için" dedi.

06.06.2026 yoğunluğu; çiftler evlenmek için sıraya girdi 2

'ÖZELLİKLE BU TARİHİ SEÇTİK'

Bugün evlenen çiftlerden Aytekin Başçı, "Uzun zamandır beklediğimiz bir gündü. Özellikle bu tarihi seçtik, bunun için çok önceden randevu aldık. Kısmet bugüneymiş çok mutluyuz" diye konuştu. Rabia Başçı ise "Arkadaşlarıma çok teşekkür ederim bu mutlu günümde yanımda olduğu için. Özel bir tarih bizim için" dedi.

'YILBAŞINDAN BERİ BAYA KOVALADIK'

Özel tarihte evlenmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Melike Evci de "Bugün 06.06.2026 ve bugün evlenmenin gururuyla yaşıyoruz. Çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Bu tarihi bayadır bekliyoruz aslında. Nişanlılık dönemimizden beri 06.06.26 istiyorduk. Çok şükür de bulduk tarihi. Yılbaşından beri bayağı kovaladık. İyi ki de bulduk. Çok mutluyuz teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir Belediyesi nikah rezervasyon
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