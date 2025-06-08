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1,1 milyar TL'lik dev vurgun: Otel sahibi çete lideri çıktı! Organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın merkezli 5 ilde düzenlenen dev dolandırıcılık operasyonunda, elebaşı H.Ö.’nün de aralarında bulunduğu 20 şüphelinin yakalanarak tutuklandığını açıkladı. Turistlerin kart bilgilerini ele geçirerek 'Şirinleme yöntemiyle' kendi hesaplarına geçirdikleri 1,1 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşan suç örgütüne yönelik operasyon, Jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla gerçekleştirildi.

1,1 milyar TL'lik dev vurgun: Otel sahibi çete lideri çıktı! Organize suç örgütü çökertildi

Aydın merkezli, Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul'da 27 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Tatil rezervasyonları üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen örgütün, paravan şirketlerle kara para akladığı, toplam 201,5 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve hesaplara el konulduğu bildirildi.

Otel sahibi H.Ö’nün çete lideri olduğu öne sürülürken ilk incelemelere göre 268 yabancı uyruklu turistin mağdur edildiği belirtildi.

1,1 MİLYAR TL'LİK VURGUN!

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın’da hesaplarında 1,1 Milyar TL işlem hacmi bulunan, elebaşılığını H.Ö.’nün yaptığı Dolandırıcı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu 20 şüphelinin yakalandığını ve tamamının tutuklandığını açıkladı.

27 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda; Aydın merkezli olmak üzere Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul’da 27 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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KART BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRMİŞLER

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Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin;

Tatil amacıyla çeşitli işletmelere başvuran şahısların kart bilgilerini ele geçirdikleri,

Elde ettikleri bu kart bilgileriyle haksız kazanç sağlayarak 'Şirinleme Yöntemi' ile bu gelirleri kendi hesaplarına aktardıkları,

Paravan şirketler üzerinden taşınmaz alım-satımı yaparak kara para akladıkları ve MASAK verilerine göre toplam 1 milyar 150 milyon TL işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak' ve 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarından adli işlem başlatılarak gözaltına alınan 20 şüphelinin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DÖVİZ, CEP TELEFONU, TABLET VE BELLEK...

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Operasyonlarda; çok miktarda döviz, çok sayıda cep telefonu, tablet ve bellek ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilere ait 484 adet banka hesabı ile toplam 201,5 Milyon TL değerinde 16 adet taşınmaz, 1 adet şirket ve 14 adet araca el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı
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