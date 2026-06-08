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1,5 aylık hamile eşini ve yanındaki adamı öldürmüştü! Böyle yakalandı

Aydın'da bir araca saldırı düzenlenmiş ve sürücü Ercan Zengin ile yanındaki 1,5 aylık hamile Nurgül Aslan hayatını kaybetmişti. Cinayet şüphelisi olarak aranan Nurgül Aslan'ın kocası yakalandı. Katil zanlısının yurt dışına kaçma planı yaptığı ortaya çıktı.

1,5 aylık hamile eşini ve yanındaki adamı öldürmüştü! Böyle yakalandı

Olay, 30 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında Yenicamii Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. Park halindeki bir otomobile ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde sürücü Ercan Zengin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Zengin'in yanındaki Nurgül Aslan ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 1,5 aylık hamile Aslan da kurtarılamadı.

1,5 aylık hamile eşini ve yanındaki adamı öldürmüştü! Böyle yakalandı 1

CİNAYETİ ÇEKTİĞİ VİDEO İLE İTİRAF ETTİ

Cinayetlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olarak Nurgül Aslan'ın eşi Erkan Aslan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Aslan'ın cinayetleri işlediğini itiraf edip, cep telefonuyla kayda aldığı tespit edildi.

Çifte cinayetle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri ve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran'da Sazlıköy Mahallesi'nde 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Erkan Aslan'ın babası V.A. (53), Ferdi Y. (31), Yener Y. (38), Muhammed M. (17) ve Berat A. (18) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca ve 20 mermi ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından şüphelilerden Muhammed M. ve Berat A., ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

1,5 aylık hamile eşini ve yanındaki adamı öldürmüştü! Böyle yakalandı 2

Polis, aynı gün gece saatlerinde ikinci bir operasyon daha düzenledi. Operasyonla daha önce serbest bırakılan Muhammed M. (17) ve Berat A. ile kardeşi Berkan A. gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Berat A. ile Muhammet M., tutuklandı, Berkan A. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken; önceki gün bir operasyon daha yapıldı. 3 farklı adrese düzenlenen operasyonda Erkan Aslan'ın amcasının oğulları İ.A. (61), Y.A. (32), Ö.A. (23)., N.G. (22) gözaltına alındı.

BÖYLE YAKALANDI

Aslan'ın izini süren ekipler, şüphelinin Kuşadası ilçesinde çeşitli adreslerde saklandığını belirledi. Yakalanacağını anlayan Erkan Aslan'ın, saklandığı evden çıkıp, Davutlar Mahallesi'ndeki kırsal alana kaçtığı tespit edildi. Yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu değerlendirilen Aslan'ın, izini kaybettirmek amacıyla arazide saklandığı belirlendi. Bölgede çalışma başlatan polis, Erkan Aslan'ı Davutlar Mahallesi'ndeki arazide yakalayıp gözaltına aldı. Erkan Aslan ve beraberindeki 4 kişi dün işlemlerinin ardından Söke Adliyesi'ne sevk edildi.

1,5 aylık hamile eşini ve yanındaki adamı öldürmüştü! Böyle yakalandı 3

Erkan Aslan (29) ile yakınları Yiğit A. (32), Nihat G. (22) ile gün içerisinde gözaltına alınan Efkan A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden Ö.A. ve İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle tutuklu sayısı 6’ya yükseldi.

1,5 aylık hamile eşini ve yanındaki adamı öldürmüştü! Böyle yakalandı 4

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Erkan Aslan’ın kırsal alanda yakalanmasına ilişkin operasyonun dron görüntüleri yayınladı.

1,5 aylık hamile eşini ve yanındaki adamı öldürmüştü! Böyle yakalandı 5


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Aydın
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