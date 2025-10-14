1,7 ton fosil ununa emdirilmiş kokain ele geçirildi! İspanya ile ortak operasyonla yakalandılar

Ticaret Bakanlığı, "Güney Amerika’dan İspanya’ya gönderilen ve transit olarak İstanbul Ambarlı Limanına ulaşan “fosil unu” cinsi eşya yüklü konteynerde Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş vaziyette kokain cinsi uyuşturucu madde tespit edildi." açıklamasını yaptı.

FOSİL UNUNA EMDİRİLMİŞ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güney Amerika'dan İspanya'ya gönderilen ve transit olarak İstanbul Ambarlı Limanına ulaşan 'fosil unu' cinsi eşya yüklü konteyner Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince riskli olarak değerlendirilerek yakın takibe alındı. Söz konusu konteynere yönelik kontroller neticesinde, 1,7 ton fosil ununa emdirilmiş vaziyette kokain cinsi uyuşturucu madde tespit edildi." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Söz konusu uyuşturucu madde tespitine ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Uyuşturucu kaçakçılığı girişiminin tüm yönleriyle ortaya çıkartılabilmesi amacıyla kontrollü teslimat uygulaması kararı alındı ve operasyona konu konteyner Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ile İspanya Ulusal Polis Teşkilatı birimlerinin ortak takibi altında Barcelona Limanı'na ulaştı.

SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYELERİ TESLİM ALMAYA GELDİKLERİNDE YAKALANDI

İspanya'daki hareketleri de yakından takip edilen konteynerle ilgili olarak İspanya Polis Teşkilatınca Madrid'te gerçekleştirilen ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü görevlilerince de iştirak edilen operasyon neticesinde, söz konusu uyuşturucu kaçakçılığı girişiminin faili organize suç örgütü üyesi üç kişi uyuşturucu maddeyi teslim almaya geldikleri anda kıskıvrak yakalandı.

Uyuşturucu ticaretiyle küresel mücadelede uluslararası işbirliğinin güzel örneklerinden birini oluşturan operasyon kapsamında, olaya ilişkin soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülmekte olup Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimleri gerek ülkemizde gerekse uluslararası çapta toplum sağlığını ve kamu düzenini tehdit eden uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Hamzabeyli Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 105 kilo esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

