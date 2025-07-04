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1 dakikada tam 100 kilometre! Çinli şirket geliştirdi: Küçük bir mahalle kadar elektrik çekiyor

Çinli bir şirket, elektrikli araçlara 1 dakikada 100 km menzil kazandıran 1.600 kW gücünde sıvı soğutmalı bir şarj cihazı tanıttı. Ancak bu devrim niteliğindeki teknoloji, küçük bir mahalle kadar elektrik çekmesi ve maliyetiyle önemli zorlukları da beraberinde getiriyor.

1 dakikada tam 100 kilometre! Çinli şirket geliştirdi: Küçük bir mahalle kadar elektrik çekiyor
Enes Çırtlık

Elektrikli otomobillerin en can sıkıcı problemi çoğu zaman şarj ve şarj süresi olarak görülüyor. Günümüzde batarya ve şarj teknolojileri konusunda önemli mesafeler kaydedilmiş olsa da hâlâ içten yanmalı motora sahip bir araba kadar sürelere inilmiş değil. Ancak Çinli bir şirket, elektrikli otomobillerin en can sıkıcı problemi olan şarj süresi konusunda dikkat çeken bir adım atmış durumda.

1 DAKİKALIK ŞARJ İLE 100 KİLOMETRELİK MENZİL SAĞLIYOR

Çinli bir şirket, tam 1.600 kW güç sağlayabilen, sıvı soğutmalı yeni bir şarj cihazı tanıttı. Şirketin açıklamasına göre bu teknoloji sadece 1 dakikada araca 100 kilometrelik bir menzil ekleyebiliyor.

1 dakikada tam 100 kilometre! Çinli şirket geliştirdi: Küçük bir mahalle kadar elektrik çekiyor 1

Ancak bu kadar büyük bir güçle çalışmanın ciddi zorlukları da var. Arena EV'de yer alan habere göre en büyük sorun, bu tür şarj cihazlarının yerel elektrik şebekeleri üzerinde yaratacağı büyük baskı. Çünkü tek bir 1.600 kW'lık şarj cihazı, küçük bir mahalle kadar elektrik çekiyor.

Bunun yanı sıra maliyet konusu da büyük bir engel. Bu tür megawatt şarj cihazları için gereken sıvı soğutmalı özel donanımlar oldukça pahalı. Tek bir cihazın maliyeti ise yaklaşık 9.600 ila 14.300 euro arasında değişiyor.

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Çin elektrikli araç Şarj istasyonu elektrikli otomobil şarj
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