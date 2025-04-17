1 hafta arayla iki skandal: Önce müşterilerin bilgileri çalındı şimdi patron borçlarla kaçtı!

Olay, saat 08.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeni Mahalle'deki bir alışveriş merkezindeki güzellik salonunda meydana geldi. İddiaya göre, kentte 3 şubesi olan merkezin sahibi S.Ç., müşterilerine piyasa değerinden daha ucuza yüklü miktarda hizmet paketi sattı. 5 gün öncesinde de KVKK, güzellik salonuna yönelik siber saldırı sonucu 83 binden fazla kişinin kimlik, iletişim, sağlık ve ödeme bilgilerinin çalındığını açıklamıştı.

YURT DIŞINA KAÇTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Çalışanlarına 5 aydır maaş ödemediği öne sürülen S.Ç.'nin, bankalardan ve esnaf kooperatifinden de krediler çekip, tedarikçilerine de borçlarını ödemeden yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Haberi alan çalışanlar, erken saatlerde merkezin alışveriş merkezindeki şubesine gitti.

İŞ YERİNİ YAĞMALADILAR

Alacaklarına karşılık iş yerini yağmalayan çalışanlar, işlemlerde kullanılan cihazlar başta olmak üzere bilgisayar, tablo, saksı, masa-sandalye gibi tüm eşyaları çalıp, araçlarına yükledi. Bu sırada bazı kadın çalışanlar, olayı görüntüleyen basın mensuplarına saldırıp darbetti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İş yerindeki yağmacıları dışarı çıkaran ekipler, grubu dağıttı.

DİĞER ŞUBELER DE YAĞMALANMIŞ

Çevredekilerin de müdahalesiyle gerginlik sona erdi. Çalışanlar, dolandırıldıklarını belirterek S.Ç. hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. S.Ç.'nin diğer şubelerinde de eşyaların yağmalandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)