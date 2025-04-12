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Aman dikkat! Tırnak yaptırırken kişisel verilerinizden olabilirsiniz... 83 bin kişinin kimlik, iletişim, sağlık ve ödeme bilgileri çalındı

KVKK, Bellapais El Ayak Bakımı ve Güzellik Salonu’na yönelik siber saldırı sonucu 83 binden fazla kişinin kimlik, iletişim, sağlık ve ödeme bilgilerinin çalındığını açıkladı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Aman dikkat! Tırnak yaptırırken kişisel verilerinizden olabilirsiniz... 83 bin kişinin kimlik, iletişim, sağlık ve ödeme bilgileri çalındı
Çiğdem Sevinç

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Bellapais El Ayak Bakımı ve Güzellik Salonu’na yönelik gerçekleştirilen siber saldırı sonucu 83 bin 70 kişiye ait kişisel verilerin ele geçirildiğini duyurdu.

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KAPSAMLI BİLGİLER SIZDIRILDI

3 Nisan 2025 tarihinde tespit edilen veri ihlaline ilişkin yapılan açıklamada, saldırganların sistemlere yetkisiz erişim sağladığı ve çalışanlar, kullanıcılar ile mevcut ve potansiyel müşterilere ait birçok bilginin ele geçirildiği belirtildi.

Etkilenen bilgiler arasında ad, soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, adres, telefon numarası, cinsiyet, anne ve baba adı gibi kimlik bilgileriyle birlikte, sağlık bilgileri, işlem açıklamaları ve ödeme detayları da yer alıyor.

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YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

KVKK, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatını taşıyan Bellapais El Ayak Bakımı ve Güzellik Salonu Ticaret Limited Şirketi’nin, ihlali Kuruma ve etkilenen kişilere bildirme yükümlülüğünü yerine getirdiğini belirtti.

Söz konusu olayla ilgili inceleme devam ederken, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 10 Nisan 2025 tarihli kararıyla veri ihlali Kurumun internet sitesinde kamuoyuna ilan edildi.

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VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, kişisel verileri etkilenen vatandaşların şirketin çağrı merkezi ya da sosyal medya hesapları aracılığıyla bilgi alabileceğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
KVKK veri güzellik salonu
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