1 hafta süresi olduğu iddia edildi! Mansur Yavaş'tan bizzat yanıt geldi: Soruşturma izni çıktı mı?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserler için yaptığı harcamalarda kamu zararı oluştuğu iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturmaya ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da dahil olacağı iddiası gündeme geldi.

SORUŞTURMA İZNİ ÇIKTI MI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu'na soruşturma açmak için İçişleri Bakanlığı'ndan izin istemişti. Sözcü'nün aktardığı iddiaya göre; İçişleri Bakanlığı, savcılığın talebi üzerine Mansur Yavaş için soruşturma izni verdi.

'1 HAFTA' İDDİASI

Bakanlığın ayrıca Yavaş'a savunma yapması için de bir hafta süre verdiği öne sürüldü.



Nevzat Uzunoğlu ve Mansur Yavaş

İDDİAYA YANIT YAVAŞ'TAN GELDİ

İddia üzerine Mansur Yavaş'la konuşan gazeteci İsmail Saymaz ise Halk TV'de yaptığı açıklamada iddianın Mansur Yavaş tarafından yalanlandığını belirtti. Yavaş, sürecin inceleme aşamasında olduğunu da ekledi.

ABB'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da olağan sürecin işlemekte olduğu belirtilip "7 ila 10 günlük sürenin standart olduğu" vurgulandı. Açıklama şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, “İçişleri Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Mansur Yavaş’a savunma için bir hafta süre verdi” şeklindeki haberlerle ilgili olarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapma zaruriyeti doğmuştur.

Bilindiği üzere, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın isminin geçmediği bir iddianameye ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talebinde bulunmuştur.

Kamuoyunda “konser soruşturması” olarak bilinen süreçle ilgili daha önce Mülkiye Müfettişleri kapsamlı bir inceleme gerçekleştirmiş, Mansur Yavaş’ın ifadesine dahi başvurma gereği görmemiştir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İçişleri Bakanlığı belediyemize müfettiş göndermiş olup, soruşturulması istenen hususlar incelenmektedir. Bu konuda Mansur Yavaş yazılı ifade vermiştir.

Ve olağan süreç işlemektedir.

"7 İLA 10 GÜNLÜK SÜRE STANDART"

“7 günlük süre verdi” konusu ise, Mülkiye soruşturmalarında savunma için rutin olarak tanınan 7 ila 10 günlük standart süreden ibarettir. Sonuçta Mülkiye Müfettişi’nin talebi üzerine, İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verilmesine ya da verilmemesine karar verecektir. Süreç bu şekilde işlemektedir. Soruşturma izni vermesi durumunda ise bu duruma karşı elbette yasal itiraz yolumuz da açık olacaktır."

NE OLMUŞTU?

AA'nın aktardığına göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdi raporu, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlamasıyla tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma tamamlanarak 5'i tutuklu 14 sanık hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Hazırlanan 59 sayfalık iddianame, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti. İddianame dün Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.Kaynak: AABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır