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1 kişi hayatını kaybetmişti! Metrobüs kazasının şoförü için mahkeme kararını verdi...

İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen metrobüs kazasının ardından 1 kişi hayatını kaybetmişyi. Yaşanan kazanın ardından gözaltına alınan şoför Şaban Ş. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verildi.

1 kişi hayatını kaybetmişti! Metrobüs kazasının şoförü için mahkeme kararını verdi...
Ezgi Sivritepe

10 Mayıs tarihinde İstanbul Beylikdüzü tarafında metrobüs kazası yaşanmıştı. Kaza sonucu, 40 kişi yaralanmış bir kişi ise hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından otobüs içinden güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.

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Görüntülerde metrobüse çarpan otobosün içindeki yolcuların savrulduğu anlar kaydedilmişti Kazanın öncesi ve sonrasına dair kamera kayıtlarında yaşanan anlar kayıt altına alınmıştı. Görüntülerde metrobüse arkadan çarpan diğer metrobüs şoförünün kazanın yaşandığı anlarda verdiği tepki ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyordu.
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ŞOFÖR TUTUKLANDI!

Olayla ilgili gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş. Çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Sabah

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs İstanbul kaza
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