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1 Mayıs'ta Samsun'dan renkli görüntüler

Samsun’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü renkli görüntüler ile kutlandı.

1 Mayıs'ta Samsun'dan renkli görüntüler
Ufuk Dağ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları Samsun’da Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başladı. Gar Kavşağı’nda toplanan işçi ve emekçiler, Cumhuriyet Caddesi üzerinden etkinliklerin düzenleneceği meydana kadar sloganlar ve pankartlar eşliğinde yürüdüler. Zaman zaman iş kıyafetleriyle yürüyen madenciler, fırıncılar ve diğer meslek grupları yürüyüşe katılanların beğenisini topladı.

Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri, 1 Mayıs Tertip Komitesi temsilcilerinin konuşmalarının ardından şarkılar ile marşların söylenmesi ve halaylar çekilmesi ile sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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