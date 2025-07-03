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1 öğrencinin ölümüne sebep olmuştu! Önce hapis sonra tahliye: "Bunun kader olduğuna inanıyorum"

Mersin'de kamyoneti ile yaya geçidinde çarptığı ortaokul öğrencileri Elif Su Ekinci'nin (11) ölümüne, Elif Yüksel'in (11) de ağır yaralanmasına neden olan tutuklu Coşkun Topkara (25), 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi. Topkara aldığı ceza ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

1 öğrencinin ölümüne sebep olmuştu! Önce hapis sonra tahliye: "Bunun kader olduğuna inanıyorum"
Begüm Özkaynak

Kaza, geçen yıl 23 Mayıs'ta Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'nde meydana geldi. Kepçe operatörü Coşkun Topkara yönetimindeki 33 ACY 335 plakalı kamyonet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yenişehir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri Elif Su Ekinci ve Elif Yüksel'e çarptı.

1 öğrencinin ölümüne sebep olmuştu! Önce hapis sonra tahliye: "Bunun kader olduğuna inanıyorum" 1

Kazada Ekinci yaşamını yitirdi, ağır yaralanan Yüksel'in ise tedavisi 1 yıldır hastanede sürüyor. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Topkara tutuklandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

1 öğrencinin ölümüne sebep olmuştu! Önce hapis sonra tahliye: "Bunun kader olduğuna inanıyorum" 2

ASLİ KUSURLU BULUNDU

Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde Coşkun Topkara hakkında ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. İddianamede, sürücünün kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu belirtildi. Davanın ikinci duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını sunan savcı, sanığın, 'Bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

1 öğrencinin ölümüne sebep olmuştu! Önce hapis sonra tahliye: "Bunun kader olduğuna inanıyorum" 3

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Davanın üçüncü duruşması bugün Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Topkara, mağdur ve taraf avukatları katıldı. Savcının önceki duruşmasında verdiği mütalaaya karşı beyanda bulunan müşteki yakınları ve avukatlar, sanığın ‘olası kasttan’ cezalandırılmasını istedi.

1 öğrencinin ölümüne sebep olmuştu! Önce hapis sonra tahliye: "Bunun kader olduğuna inanıyorum" 4

‘BUNUN KADER OLDUĞUNA İNANIYORUM’

Mütalaaya ilişkin son sözü sorulan sanık Coşkun Topkara ise, “Öncelikle böyle bir şey yaşandığı için çok pişmanım. O çocuğun iyileşmesi için her gün dua ediyorum. Bunun kaza ve kader olduğuna inanıyorum. Herkesin başına gelebilirdi” dedi.

Tarafları dinleyen mahkeme başkanı kararını açıkladı. Mahkeme, sanığı 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümü ile bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın aldığı ceza ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi. Sanık hakkında ‘yurt dışına çıkış yasağı’ konuldu. Ayrıca sanığın sürücü belgesine de 2 yıl süreyle el konuldu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mersin öğrenci tahliye
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