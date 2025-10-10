10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nın 10. yılı anmasında ortalık karıştı! Biber gazlı müdahale

Ankara Gar Katliamı'nın 10'uncu yıl dönümünde 10 Ekim Barış Derneği çağrısıyla çok sayıda siyasi parti, demokratik kitle örgütü temsilcisi ve yakınlarını kaybeden aileler bir araya geldi. Gençlik Parkı'ndan Ankara Garı önüne yürüyen kitle basın açıklaması yaptı.

Açıklamanın ardından Ankara Adliyesi önüne yürümek isteyen kitleye polis izin vermedi.

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Polisin biber gazlı müdahalesi sonrası ortalık karıştı.

OTURMA EYLEMİ BAŞLATTILAR

Evrensel'de yer alan habere göre; yapılan müzakereler sonuç vermedi, kitle yürüyüşe izin verilmemesi üzerine oturma eylemi yaptı.